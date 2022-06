Ambrosino stella con l'Italia Under 19: «A volte i sogni si realizzano»

Il primo gol a un europeo - anche se Under 19 - difficilmente si dimentica. È il caso anche di Giuseppe Ambrosino, talento del Napoli Primavera che ieri sera ha segnato il gol valido per battere la Slovacchia dei pari età nella seconda gara del girone e anche per staccare la qualificazione: con la vittoria, infatti, l'Italia Under 19 mantiene il primo posto a braccetto con la Francia ed entrambe superano il gruppo di qualificazione. Il girono dopo la rete, il napoletano ha scritto sui social: «A volte i sogni diventano realtà».