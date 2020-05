© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo aver lasciato il Bayern volevo tornare in Italia. A Napoli è stata una bella esperienza, ma se devo scegliere un campionato scelgo la Premier League per l'atmosfera che c'è». Ha parlato così, allenatore dell'Everton dallo scorso dicembre, da quando ha salutatonel cuore della stagione visto un inizio di annata non convincente.LEGGI ANCHE L'obiettivo del Napoli Everton attacca Bolsonaro in Brasile L'ex allenatore azzurro ha raccontato a Sky Sport: «Dopo nove anni sono tornato in, ma nulla è cambiato. La pressione è sempre la stessa e tra i tifosi inc'è ancora molta violenza, il calcio italiano sta provando a cambiare ma non è facile modificare la cultura di un paese ancora purtroppo pieno di violenza e aggressioni. Ora sono felice di essere con l', un club con una storica e una tradizione fantastica», ha concluso Carletto.