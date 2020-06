LEGGI ANCHE

«Ci vorrebbe molto tempo per spiegare l’esperienza sulla panchina del Napoli ».non riapre il discorso azzurro, l'ex allenatore ai microfoni di Radio Radio ha provato a tagliare corto sul suo recente passato: «, anche perché adesso ho una riunione con gli altri allenatori e dobbiamo stabilire i protocolli per la ripresa».Ancelotti ha però ricordato la sua esperienza nel Mondiale di Italia '90, un'esperienza passata anche dae dal San Paolo: «Non eravamo partiti per vincere il. Nella preparazione avevamo fatto delle amichevoli che non erano state buone. Però la prima partita contro l’Austria l’abbiamo giocata molto bene. C’era tutto un paese che tifava per noi e devo dire che è stato fatto tutto molto bene. Siamo arrivati praticamente alla partita contro l’in semifinale da imbattuti» ha continuato Ancelotti . «Purtroppo abbiamo perso il calore dell’Olimpico. Al San Paolo, sfortunatamente, ci siamo trovati contro l’idolo dello stadio. Lì è cambiato un po’ il clima e l’atmosfera che c’era all’Olimpico. Poi, è chiaro, abbiamo perso ai rigori che sono una lotteria»