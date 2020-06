LEGGI ANCHE

Torna il calcio ine tra due mesi tornerà anche il. Una sessione estiva spostata in avanti di qualche settimana e che sarà caratterizzata dallo stop per il coronavirus che potrebbe ritoccare - verso il basso - le valutazioni di alcuni calciatori in giro per il mondo. Questo l'oggetto del nuovo studio Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport): tramite un algoritmo che tiene conto di parametri come l'età e la durata del contratto, sono state stilate graduatorie per l'Europa e per l'Italia.Nella Top 10 europea - guidata ovviamente dal francese, il cui valore si attesta sui 260 mln di euro - non c'è nessun calciatore di. Ma nella classifica dei valori nazionali, al quarto posto c'è l'azzurro Fabian Ruiz : lo spagnolo varrebbe potenzialmente oggi(il Napoli lo ha comprato per 30 dal Betis nel 2018), avendo appena 24 anni e un contratto in scadenza a giugno 2023. La graduatoria italiana è guidata da(104,7 milioni), seguito daMartinez (98,9) e(90,3).