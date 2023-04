Ancelotti, via da Napoli scelta giusta: «Ora possono vincere la Champions»

«Cos'è successo? Il club non aveva più fiducia nelle mie possibilità e nelle mie capacità. La cosa migliore che abbiamo fatto io e il Napoli in quel momento è stato chiudere».

Carlo Ancelotti si racconta in uno speciale Dazn ed è impossibile non parlare anche di Napoli: «Quando un allenatore perde la fiducia del suo club deve chiudere immediatamente, il più in fretta possibile» ha ripetuto.

Oggi però gli azzurri sembrano volare: «Lo step l’ha fatto la società rinnovando e cambiando le gerarchie all’interno dello spogliatoio, cambiando l’ambiente con giocatori e stimoli nuovi, con un allenatore che ha una grandissima esperienza nel gioco» ha detto Ancelotti, che fa i complimenti a Luciano: «Considero Spalletti uno dei migliori allenatori al livello tattico. Questo connubio ha portato il Napoli a poter vincere il campionato».

E la Champions? «Può vincerla, come tutte le altre rimaste. Ma per vincere bisogna crederci, pensare di essere i più forti ed essere ottimisti».