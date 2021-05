Anche Koulibaly vola in nazionale: in Senegal per due amichevoli

In attesa di capire quello che sarà il suo futuro nella prossima sessione di mercato estivo, per Kalidou Koulibaly si aprono le porte della nazionale. L'azzurro è ancora alle prese con un guaio muscolare che l'ha tenuto fuori nelle ultime partite di campionato, ma ha risposto alla convocazione del Senegal per le prossime due amichevoli in programma contro Zambia e Capo Verde in programma a giugno.

