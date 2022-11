Anguissa top in Qatar: tutto campo e 93% di passaggi completati

Nonostante la sconfitta del suo Camerun, Frank Zambo Anguissa fa la voce grossa contro la Svizzera, all'esordio del Mondiale in Qatar. Il centrocampista del Napoli scende in campo con una heatmap clamorosamente positiva, gioca in ogni zona del campo e i numeri sono dalla sua parte: 93.3% di passaggi completati, 100% di duelli aerei vinti e 6 palloni recuperati. Dati che hanno fatto applaudire anche i suoi stessi tifosi, delusi dal ko all'esordio in Qatar.

🇨🇲 Zambo Anguissa 🆚 Suiza 🇨🇭#FIFAWorldCup



🥅1 disparo a puerta

💥3 faltas recibidas

☄️1 despeje

✂️2 pases interceptados

⛔2 balones robados

👊0 veces regateado

🚧6/11 en duelos de suelo ganados

💪3/3 en duelos aéreos

✅93% de acierto en pases