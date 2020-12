L'AZ Alkmaar con una freccia in meno: come comunicato dal club olandese, infatti, l'infortunio di Jonas Svensson è più serio del previsto, il terzino norvegese resterà quindi fuori dai disponibili di Arne Slot per la gara di domani sera in Europa League contro il Napoli di Gattuso.

Una partita che può essere fondamentale quella che si giocherà domani sera all'AFAS Stadion in Olanda, sia per la squadra azzurra che per i padroni di casa. Svensson aveva giocato 90' all'andata al San Paolo che aveva visto vincere a sorpresa l'AZ Alkmaar, realizzando anche l'assist per il gol decisivo dei suoi.

