Timo Bakayoko è a Castel Volturno da 24 ore ma per vederlo in azzurro i tifosi del Napoli dovranno aspettare un po'. La fine del mercato e l'arrivo della sosta permetteranno al francese di calarsi nella realtà azzurra prima del match con l'Atalanta, ma nel frattempo il centrocampista di Gattuso fa il suo esordio social: «Speriamo di vederci presto» le parole postate su Instagram a testimonianza della grande voglia di tornare in campo dell'ex Chelsea.

