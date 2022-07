Balotelli è pazzo di Osimhen: «E De Laurentiis non mi ha voluto»

«Victor è forte forte, un treno. Io sto benissimo, fisicamente sto molto bene», le parole di Mario Balotelli, che prima, durante e dopo il match tra il Napoli e il suo Adana Demirspor scherza con Victor Osimhen. I due si conoscono da un po', si stimano, condividono anche dirette social e poi si sfidano in campo. «Nazionale? Non fatemene parlare, conoscete il mio pensiero. La Nazionale è la cosa più bella che c’è, poi ognuno fa le sue scelte e io le rispetterò sempre».

Con il Napoli un amore mai scoppiato del tutto. «L'ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo il presidente Aureio De Laurentiis però penso che lui non abbia mai voluto ed è per questo motivo che io non sono mai venuto a Napoli, ma io ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto», ha spiegato l'attaccante a Sky.