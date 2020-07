LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Col Barcellona è sempre una grande partita, ma vogliamo capire come andrà». Aurelio De Laurentiis è preoccupato, ilsa di dover affrontare ilma ancora non sa in quale sede. «Sto chiamando in Uefa negli ultimi giorni, in Spagna sono tutti preoccupati e invece la Uefa non si pronuncia. Cosa ci vuole a cambiare sede? È come se fossimo a scuola, in Uefa non c’è nessuno che sappia fare impresa con i nostri soldi».Una gara che preoccupa molto lo staff dirigenziale azzurro per le problematiche relative al coronavirus in Catalogna. «Se loro hanno deciso che lasi gioca in, possiamo anche noi spostarci per gli ottavi mancanti, perché rimanere in una città che presenta grosse criticità?» ha continuato il numero uno azzurro all'ingresso dell'Assemblea di Lega. Che ha poi parlato anche di mercato: « Osimhen ? Aspettate qualche giorno. Se le facessi vedere quanto sono alti i contratti, capireste i nostri tempi».