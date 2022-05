Bernaderschi al Napoli, De Laurentiis ammette la trattativa

Federico Bernardeschi è finito nel mirino del Napoli ma non solo perché interessa a diversi club di serie A , tra questi c'è anche l'Inter intenzionata a muoversi sul campione d'Europa con l'Italia di Mancini. La situazione sarà più chiara nei prossimi giorni: l'esterno d'attacco che si è svincolato a parametro zero dalla Juve, andando via a scadenza di contratto, dovrà decidere su quello che sarà il suo futuro.

Gli esterni in rosa nel...

