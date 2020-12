L'ex calciatore del Napoli Giovanni Bia, difensore centrale della squadra allenata da Marcello Lippi nella stagione 1993-1994, è stato squalificato per due anni dal Tribunale nazionale antidoping. L'ex calciatore, che a fine carriera si è dedicato all'attività di procuratore calcistico, era stato coinvolto anni fa in un'inchiesta sul doping della Procura di Livorno. Quando si è attivata la giustizia sportiva, Bia ha sostenuto di non essere più un tesserato ma è stata verificata la sua iscrizione alla Federazione italiana golf (Fig) e per questo motivo è scattata la sopensione fino al 3 dicembre 2022

