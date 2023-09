Braga-Napoli, Garcia non ha pressioni: «Non inventate cose. Ma dovevamo chiuderla»

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Il Napoli di Rudi Garcia si prende tre punti importantissimi a Braga all'esordio Champions: «È sempre difficile vincere in trasferta in Europa. Lo abbiamo fatto con un gol e mezzo, il secondo l'hanno fatto gli avversari. Ma anche quello è un aspetto su cui stavamo lavorando» le parole dell'allenatore francese subito dopo il match «Lo spirito è stato buono, non siamo stati in grado però di metterci al riparo. Abbiamo avuto tante chances per il secondo gol, se lo fai sei più tranquillo e invece l'avversario può pareggiare. Poi siamo ripartiti e siamo in testa alla classifica, contenti del risultato».

Lo scontro con il Real Madrid tra due settimane potrà dire già qualcosa di importante sull'economia del gruppo. «Kvara deve ancora recuperare al meglio, ma ci ha dato una mano e ha messo il suo nel gol del vantaggio. Poi stasera tutti hanno lottato, quando c'è da difendere bisogna farlo tutti insieme» ha continuato a Sky Sport Garcia. Che a Mediaset aveva poi precisato sulla sua esultanza dopo la rete di Di Lorenzo: «Nessuna pressione.

Quando hai così tante occasioni e non segni è normale che quando trovi il gol si abbia quella reazione. Non inventate cose che non sono nella mia testa».