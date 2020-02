© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gara dinon riporta solo la vittoria in campionato in casadopo il brutto ko contro il Lecce della scorsa settimana, ma riporta anche agli azzurri in regalo un clean sheet che mancava da troppo tempo. Per la prima volta, infatti, durante la gestione Gattuso , il Napoli non subisce gol in Sardegna e confeziona l’ennesima vittoria in esterna della stagione.L’ultima volta senza gol subiti in campionato è dello scorso 9 novembre: alla squadra di Ancelotti si fermò contro ilsullo 0-0, una gara che non fece felice nessuno e che arrivò a pochi giorni dal noto ammutinamento post Champions degli azzurri. Perè la terza vittoria su quattro trasferte durante la sua gestione.