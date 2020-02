È il match dei numeri negativi quello tra Cagliari e Napoli: i sardi sono a secco di vittorie da nove partite in campionato, durante le quali hanno raccolto 4 pareggi e incassato 5 sconfitte; niente divisione della posta invece da 8 gare per gli azzurri di Gattuso, che hanno conquistato 3 successi a fronte di ben 5 risultati totalmente negativi.

LA PARTITA IN DIRETTA

Pronti via e il Napoli va subito vicino al gol: dopo un assolo di Elmas disinnescato in extremis dalla difesa di casa, è Faban Ruiz a sfiorare il vantaggio con un piazzato mancino dal vertice destro dell'area. Preme il Napoli e il Cagliari si arrocca in difesa anche con qualche fallo di troppo, come quando Joao Pedro atterra Demme in mezzo al campo e rimedia la prima ammonizione del match. Al 24’ ci prova anche Manolas, ma il suo colpo di testa su punizione di Callejon dalla sinistra finisce sul fondo.



28 Cragno; 19 Pisacane, 40 Walukiewicz, 15 Klavan, 3 Pellegrini; 18 Nandez, 8 Cigarini, 21 Ionita; 20 Gaston Pereiro; 10 Joao Pedro, 99 Simeone.A disposizione: 1 Rafael, 90 Olsen, 3 Mattiello, 6 Rog, 9 Paloschi, 14 Birsa, 17 Oliva, 22 Lykogiannis, 23 Ceppitelli, 26 Ragatzu. All. Maran.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens, 12 Elmas.

A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 6 Mario Rui, 9 Llorente, 13 Luperto, 21 Politano, 24 Insigne, 31 Ghoulam, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: Doveri di Roma

