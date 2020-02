Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, in conferenza stampa presenta la sfida al Cagliari.

«Nessuna polemica su Allan che non è convocato - ha detto -, non s'è allenato come voglio io e sta a casa. Domani è un altro giorno, senza rancore, quando torneremo se si allenerà come dico io verrà convocato altrimenti no. C'è tanto lavoro, guardiamo le partite ed anche noi facciamo fatica a spiegarci perché ci manca continuità. Dobbiamo interpretare le gare in un certo modo, senza dimenticare che dobbiamo mettere in campo quello che facciamo, non ognuno a modo suo.

Noi non abbiamo bidogno di trovare stimoli, dobbiamo fare 40 punti oggi. Non pensare che siamo fuori dall'Europa, ma di muovere la classifica. Sento dire che mancano gli stimoli perché non siamo in Champions, qui siamo in una zona pericolosa e dobbiamo crescere mentalmente. Bisogna giocare di squadra, senza snobbare nessuno, in tante partite siamo andati in difficoltà. Ci può stare un momento di sofferenza, anche l'ultima nei primi dieci minuti abbiamo sbagliati di tutto. Poi catenaccio o non catenaccio, a San Siro abbiamo fatto 46% di possesso, non c'è stato nessun catenaccio ma abbiamo giocato in modo organizzato, da squadra».

