La lunga notte di Napoli è passata, ma non è passata ancora la nottata. Dopo il caos scatenatosi nel post gara contro il Salisburgo, la squadra, che era tornata a casa dopo la partita, si è presentata questa mattina al centro tecnico di Castelvolturno per il rituale allenamento mattutino di scarico.

Volti tesi e concentrati da parte di tutti gli azzurri, capeggiati da Mertens e Koulibaly: ieri sera erano stati proprio loro tra i veterani a comunicare alla società l'intenzione del gruppo di non voler continuare il ritiro. Ritiro che non continuerà nemmeno oggi e fino al Genoa, come precedentemente comunicato: i calciatori azzurri sono arrivati autonomamente e autonomamente lasceranno il centro tecnico dopo il pranzo.



Assente a Castelvolturno anche, il presidente azzurro è a Napoli per decidere sul da farsi nelle prossime ore.