Napoli, niente ciliegina sulla torta: Ounas va a Lille, Ambrosino a Como

«Resteremo come stiamo al 99%» aveva detto ieri Cristiano Giuntoli. Una percentuale migliorata ancora nell’ultimo giorno di mercato visto che di acquisti non ce ne sono stati per il Napoli. Le operazioni chiuse nelle ultime 24 ore di trasferimenti sono solo in uscita: Ounas va in Francia in via definitiva con il Lille per pochi milioni (c'è tempo fino alle 23 in Francia), Ambrosino si trasferisce in prestito in Serie B al Como e Filippo Costa va al Foggia, entrambi con la formula del prestito.

Restano otto dunque gli acquisti di questa lunga estate di mercato napoletana: Kvaratskhelia e Ostigard, Kim, Olivera e Ndombele, poi Sirigu, Simeone, soprattutto Raspadori a completare il pacchetto di nuovi volti. Sono mancate le ciliegine sulla torta azzurra: i rumors su Cristiano Ronaldo si sono spenti nelle ultime ore del mercato via Manchester, con lo United che ora lo tratterrà almeno per sei mesi.

Manca il passaggio a Napoli anche per Keylor Navas: il costaricano non ha trovato accordo con il PSG per la buonuscita economica dell’addio e resta a Parigi a fare la riserva di Donnarumma. Si riaprirà dunque il discorso rinnovo per Meret con il Napoli che mette sul banco un accordo da 1.5 mln fino al 2027 visto il contratto in scadenza tra un anno.