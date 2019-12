Amrabat, l'entourage conferma: «Napoli interessato, è perfetto»

LEGGI ANCHE

«Ne ho parlato con l'agente che mi ha confermato l’interesse di alcune squadre e posso dirvi che tra queste c’è il Napoli ». Così Nordin, fratello del centrocampista del, conferma le voci di interessamento azzurro su Sofyan che sta facendo molto bene in Serie A. «Proprio per le sue prestazioni piace anche a qualche altra squadra italiana e ad un paio di inglesi», ha confermato.«Da qualche mese gioca ad alto livello, ma deve continuare a lavorare, non deve accontentarsi. Guardo ogni sua partita, sta migliorando molto, ma se devo essere critico dico che deve segnare più gol», ha continuato a Radio Marte. «In questo momento è concentrato solo sul Verona, ma credo che il suo stile di gioco sia perfetto per il. La gente lo amerebbe per come sta in campo».