LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una voce insistente, che arriva direttamente dalla Turchia: ilguarda con molto interesse a José Maria Callejon , esterno azzurro classe 1987 ormai ai ferri corti con il Napoli dopo sette anni di permanenza in azzurro. Il contratto in scadenza la prossima primavera spalanca le porte verso una cessione ormai inevitabile e a scenari di mercato inaspettati.Sulla scia dello spagnolo ci sono offerte importanti dalla Cina - dal Dalian di Hamsik e del suo ex mentore Rafa- ma a quanto pare anche dalla Turchia, come rilanciato da Fotomac: ilsarebbe fortemente interessato ae tra le parti ci sarebbe stato anche un primo timido approccio per provare a capire le reali possibilità di un trasferimento già a gennaio.