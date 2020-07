LEGGI ANCHE

Il rinnovo è stato firmato, ma prevede solo che José Callejon resti azzurro fino al prossimo agosto. Nel frattempo, la compagnae le tre figlie dell'esterno azzurro sono tornate in Spagna: nelle scorse ore l'intera famiglia si è spostata a Marbella per godersi il sole e le dolci temperature della costa spagnola, mentre José è rimasto aper giocare le ultime nove partite con la squadra diLa permanenza di, infatti, è assicurata solo fino al prossimo 31 agosto, come da accordi: la nuova firma, infatti, permetterà a Gattuso di averlo a disposizione sia nel finale di campionato che nella sfida di inizio agosto contro ilin Champions League. La partenza della famiglia potrebbe essere solo un antipasto dell'addio ormai annunciato dell'esterno, visto che ormai è sempre meno probabile immaginare un futuro ancora napoletano per