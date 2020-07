LEGGI ANCHE

Dopo il pareggio arrivato in casa della, arrivano anche le scuse del team manager dell'Atalanta, Mirco Moioli, per gli insulti razzisti al tifoso del Napoli , un caso che aveva fatto rumore alcune ore prima del fischio d'inizio del match e che aveva portato anche all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura FIGC.«Mi scuso per l'espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso» - la dichiarazione rilasciata all'ANSA dal team manager dei bergamaschi - «di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell'».