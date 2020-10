LEGGI ANCHE

Si è chiusa la lunga telenovela legata al nome di Edinson Cavani . L'attaccante uruguaiano, che aveva lasciato ilprima ancora del termine della stagione non prolungando il suo contratto, è a un passo dall'accordo e dall'ufficialità con il, il club inglese alla ricerca di una punta su richiesta diL'accordo è stato trovato, sulla base di un contratto biennale, il calciatore partirà in queste ore per l'Inghilterra dove svolgerà le visite mediche.diventerà così il secondo colpo in entrata dello United in questo mercato, dopo. Quanto all'ingaggio, l'ex calciatore del Napoli guadagnerà circa dieci milioni di euro all'anno, la stessa cifra che aveva fatto saltare l'accordo con ilun mese fa.