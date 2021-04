Champions, ecco il calendario: il Milan è avanti ma rischia di più

S'infiamma la corsa Champions con quattro squadre racchiuse in tre punti a sei giornate dalla fine. Il Napoli ha dato una grande prova di forza contro la Lazio e si è rilanciato in pieno con l'inversione di marcia in questo girone di ritorno. Il calendario e l'ottima condizione psico-fisica potrebbero essere due aspetti favorevoli agli azzurri in questa volata finale. «In questo momento il Napoli è la favorita innanzitutto perché ha il morale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati