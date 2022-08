Champions League, Napoli fortunato ma attenti al calcio totale dell'Ajax

Liverpool, ancora tu. Per la terza volta in Champions (quarta se si aggiunge anche l'Europa League), il Napoli affronterà in Europa i Reds. Sono loro la squadra più pericolosa del gruppo A, dove gli azzurri hanno raggiunto l'Ajax (prima fascia) e i Rangers (quarta fascia).

Insomma, poteva andare peggio. Se si guarda la fine che ha fatto l'Inter con Barcellona e Bayern o quella della Juventus che dovrà vedersela con il Psg. Ma prima di tutto bisogna guardare a casa propria e quindi il Napoli dovrà badare alle solite sterzate imprevedibili di Salah che già una volta sono costate care agli azzurri. Una cosa è certa: lo spauracchio del gruppo di ferro a cui il Napoli era abituato, è stato evitato.

Ajax e Liverpool rappresentano la tradizione di questa coppa: di trofei ne mettono insieme 10 (4 gli olandesi, 6 gli inglesi) e negli ultimi anni sono i Reds ad aver fatto la storia della Champions. Sono vicecampioni in carica, andati ko nell'ultima finale a Parigi contro il Real di Ancelotti e ora stanno vivendo un non facilissimo momento in Premier League (2 punti nelle prime tre gare di campionato). Ma mai sottovalutare Klopp e i suoi ragazzi terribili. In avanti non c'è più Mané che si è accasato a Monaco di Baviera ed è arrivato Darwin Núñez dal Benfica e sta facendo un bel po' di fatica a integrardi. Una cosa è certa, però, l'atmosfera della Champions può risvegliare anche i morti.

L'Ajax ha perso la guida tecnica di Ten Han (volato allo United) ma al suo posto il timone è passato nelle mani di Alfred Schreuder, olandese cresciuto all'ombra di Rambo Koeman (è stato suo vice anche al Barcellona nel 2019). In campionato ha già portato a casa 9 punti sui 9 a disposizione con 10 gol fatti e appena 3 subiti. La filosofia è sempre quella olandese del calcio totale: 4-3-3 con due ali tenciamente tapidissime. Steven Bergwijn è appena arrivato dal Tottenham e dovrà caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco orfano di Haller.

Infine i Rangers che sono arrivati alla fase ai gironi vincendo sul campo del Psv la gara di ritorno dei playoff. Due fattori: l'olandese Giovanni van Bronckhorst in panchina e l'atmosfera bollente dell'Ibrox Stadium di Glasgow.