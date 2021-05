Napoli fuori dalla Champions, Gattuso non molla: ora 12 punti

La rabbia in panchina di Gattuso sul gol annullato a Osimhen, infuriato il tecnico azzurro che chiede spiegazioni a Fabbri sul contatto lieve del centravanti nigeriano con Godin giudicato falloso dall'arbitro. E la rabbia in campo di Insigne e degli azzurri che protestano con il direttore di gara. Ma non c'è nulla da fare. Mazzoleni al Var non interviene, Fabbri non viene mandato al video per rivedere l'azione e conferma la sua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati