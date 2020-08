È Claudia Mercurio la giornalista risultata positiva al tampone per il coronavirus. Volto del Mattino.Tv e conduttrice del format Il Mattino da Castel di Sangro, Claudia è in isolamento da diversi giorni presso una struttura alberghiera della cittadina abruzzese insieme con il suo staff.



Al ritorno da una vacanza in Sardegna, la giornalista si era sottoposta a test rapido risultato negativo. Dieci giorni dopo ha eseguito un altro test sierologico risultato ancora negativo e il giorno dopo un tampone invece risultato positivo in una struttura privata, dandone comunicazione all'Asl. L'Asl abruzzese le ha fatto ripetere i test fugando ogni dubbio. Da diversi giorni è in isolamento. Sono invece negativi i tamponi effettuati in sicurezza dagli uomini dello staff della Mercurio - giornalisti, tecnici e opinionisti -, oggi in sorveglianza attiva e sotto monitoraggio dell'Asl.







«Claudia Mercurio - rassicura il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso - ha adottato fin da subito tutte le precauzioni. Abbiamo seguito il percorso naturale del protocollo e il contagio resta circoscritto all'unico caso».



Le dirette quotidiane del Mattino non si fermeranno: in estrema sicurezza e grazie alla tecnologia, Claudia e il suo staff continueranno a raccontare il ritiro del Napoli con i due tradizionali appuntamenti delle 12 e delle 20.