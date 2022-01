Colombia ko, Ospina sbaglia sul gol e finisce sul banco degli imputati

Serata da dimenticare per la Colombia di David Ospina. Il portiere colombiano, che aveva saltato le ultime partite con il Napoli a causa di un infortunio muscolare, è tornato in campo con la sua nazionale per la sfida importantissima contro il Perù.

Una sfida persa in malo modo per i colombiani, con un gol subito nel finale in cui c'è anche lo zampino del portiere del Napoli. Ospina è finito sul banco degli imputati, con i tifosi che gli hanno affossato gran parte delle colpe del gol decisivo subito da Flores. Con questa sconfitta, la Colombia scivola al sesto posto in classifica, fuori dalle posizioni che porterebbero al Mondiale.