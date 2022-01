Coppa d'Africa, il Senegal vince ma Koulibaly striglia: «Fare di più»

Dopo la vittoria del Camerun di Frank Anguissa, i tifosi del Napoli si godono anche il successo in Coppa d'Africa di Kalidou Koulibaly. Il capitano di Napoli e Senegal è sceso oggi in campo per 90 minuti nella sfida dei suoi agli ottavi contro Capo Verde finita 2-0. «Siamo felici per la qualificazione, ma possiamo fare di più» le parole dell'azzurro a fine partita.

Un match non bellissimo da vedere ma vinto grazie ai gol del solito Mane e di Dieng, entrambi nella ripresa. Con questo successo, il Senegal supera gli ottavi e approda ai quarti: la sfidante - da affrontare domenica - si scoprirà domani e verrà fuori dal match tra Mali e Guinea.