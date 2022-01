Coppa Italia, Napoli-Fiorentina: Spalletti rilancia Mertens e Petagna

Sotto con la Coppa, perché tutti sanno che ci si diverte ad andare avanti fino alla fine. Nessun Napoli-2 in campo perché anche volendo Spalletti non ha un altro Napoli a disposizione. E perché, in fondo, questo è già il Napoli-2. In Coppa Italia con la Fiorentina verrà schierata più o meno la stessa squadra che ha battuto la Sampdoria e pareggiato con la Juventus, con l'esordio di Tuanzebe centrale e Juan Jesus dirottato a sinistra, perché...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati