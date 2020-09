LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Coppa Italia da affrontare con sul petto la toppa del vincitore. Il Napoli di Gennaro Gattuso ritroverà la competizione solo a gennaio, ma la giornata di oggi era importante per scoprire da quale lato del tabellone gli azzurri potessero poi giocare la sfida del prossimo torneo. Insigne e compagni potrebbero incontrare il Benevento agli ottavi di finale della competizione. Dal loro lato anche la Roma per i Quarti, poi Lazio e Atalanta le due big per le eventuali semifinali. Le altre big Juventus, Milan e Inter sono state invece sorteggiate dall'altro lato del tabellone.