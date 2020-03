© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al momento la ripresa degli allenamenti degli azzurri è ancora fissata per mercoledì mattina a Castel Volturno, così come annunciato venerdì sera sul sito del Napoli. Ma da parte del club azzurro è destinata a partire una nuova comunicazione con lo slittamento della ripresa della preparazione di altri 4-5 giorni, forse di una settimana o di un periodo più lungo, e ciò avverrà domani o martedì. Nel giro delle prossime 48 ore sarà in arrivo, quindi, il terzo rinvio degli allenamenti per la squadra di Gattuso, dopoal centro sportivo sul litorale domizio.Il Napoli ha già rinviato per due volte il ritorno sul campo: gli azzurri si sarebbero dovuti ritrovare il 18 marzo, seduta spostata prima alla giornata di domani e poi a quella di mercoledì. La situazione degli allenamenti è strettamente legata agli sviluppi sempre più drammatici dell'emergenza Coranavirus e il Napoli come le altre squadre è fermo già da tempo: il gruppo azzurro ha svolto l'ultimo allenamento a Castel Volturno dieci giorni fa, poi il giorno successivo arrivò la decisione da parte dell'Uefa di fermare Champions ed Europa League con il rinvio di Barcellona-Napoli. E intanto gli azzurri in questi giorni continuano ad allenarsi e a trascorrere il loro tempo a casa: Insigne ha postato ieri un video mentre prepara la pizza e canta un «Giorno all'improvviso» e canzoni napoletane.e i presidenti di serie A si sono soffermati su altre tematiche, tra le quali l'ipotesi del congelamento dello stipendio di marzo dei calciatori. Non è stata stabilita, quindi, una data comune per la ripresa degli allenamenti (si era parlato in un primo momento dal 3 aprile in poi) e in questa fase tutte le squadre sono ferme con l'inizio del campionato ancora molto lontano (l'ipotesi al momento resta quella di poter ripartire a maggio, ovviamente se sussisteranno le condizioni per poterlo fare). Ieri è arrivata la comunicazione del Sassuolo (che aveva stabilito in precedenza la ripresa degli allenamenti per martedì) della proroga della sospensione dell'attività sportiva «con successiva comunicazione nell'imminenza della ripresa dell'attività». E sempre ieri è arrivato il nuovo stop agli allenamenti di altre due squadre che avevano fissato la ripresa per domani, il Lecce (a data da destinarsi) e il Cagliari (i rossoblù fino al 31 marzo continueranno a svolgere delle tabelle di lavoro giornaliere a casa).Sulla questione allenamenti è stata dura la presa di posizione del presidente dell'Associazione calciatori. «Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati, non so cosa abbia in mente. Allenarsi ora, due mesi prima della ripresa del campionato non ha senso. Ed è pure pericoloso». E nei giorni scorsi sul tema si è espressa in maniera chiara anche la Federazione medici sportivi raccomandando per le società professionistiche l'interruzione degli allenamenti collettivi fino al 3 aprile.E sulla ripresa degli allenamenti del Napoli ha parlato ieri anche il sindaco di Castel Volturno,. «Gli allenamenti al centro sportivo? Credo che in questo momento bisogna mettere da parte tutte le cose non essenziali e lasciare solo l'indispensabile, poi ci sarà tempo per riprendere le attività di tutti i giorni e anche lo sport».