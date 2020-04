Facciamo tutti la nostra parte.

Uniti, ce la faremo! 💪🇪🇸 pic.twitter.com/a9QFYOOp4P — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 2, 2020

Anche Fernando Llorente scende in campo contro il. L'attaccante delha voluto mandare il suo messaggio ai tifosi anche in spagnolo: «Stiamo giocando una partita difficile in cui tutti siamo determinanti. Restiamo a casa. Aiutiamo medici, infermieri, forze dell’ordine a vincere la partita.».