La Campania condivide la proposta di un percorso che porti all'apertura degli stadi al pubblico fino al 25% della capienza, con l'obbligo di indossare le mascherine, avanzata oggi nella conferenza Stato-Regioni. Lo si apprende da fonti qualificate della Regione. Alla conferenza c'erano per la Campania in collegamento il presidente Vincenzo De Luca e il suo vicepresidenteche hanno dato il via libera allo studio del percorso per la riapertura parziale degli stadi. Per l'esordio al San Paolo del Napoli in programma domenica contro il Genoa, la Regione è orientata a dare tra stasera e domani mattina il via libera alla presenza di