10 - Tutti i punti guadagnati da situazione di svantaggio dal Napoli in questo campionato sono stati ottenuti in trasferta (10, nessuno in casa): nessuna squadra ne ha recuperati di più fuori casa nei cinque maggiori campionati europei. Caparbietà.#BresciaNapoli pic.twitter.com/3RU8xPsjON — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 21, 2020

Unancora da migliorare dal punto di vista tecnico, ma di certo capace di mostrare gran carattere almeno nelle ultime uscite. La squadra guidata da Rino Gattuso è stata brava nella seconda rimonta della sua gestione, ancora in trasferta (la prima contro il Sassuolo a Reggio Emilia). Tutti i punti guadagnati da situazione di svantaggio dalin questo campionato sono stati ottenuti lontani dal(10, nessuno in casa): come riportato da Opta Italia, nessuna squadra ne ha recuperati di più fuori casa nei cinque maggiori campionati europei.Regala certezze anche il dato sulla difesa che viene fuori dal match del Rigamonti contro il: prima della rete subita ieri sera daper il vantaggio bresciano, l'ultimo gol subito dal Napoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo in Serie A era stato realizzato danella gara d'andata, esattamente un girone fa contro il Brescia, e l'assist era stato ancora una volta di