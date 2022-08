De Laurentiis batte già il Verona: Bari avanti in Coppa in attesa del Napoli

Si giocherà tra una settimana Hellas Verona-Napoli, esordio in campionato per la squadra di Aurelio De Laurentiis, ma nel frattempo il patron azzurro già fa lo sgambetto ai gialloblu: stasera, infatti, è stato il Bari di suo figlio Luigi a battere 4-1 la squadra di Cioffi, una sconfitta pesante perché elimina i veronesi immediatamente dal tabellone della Coppa Italia.

A segno il bomber Cheddira con una tripletta ma anche il centrocampista Folorunsho, in arrivo proprio dal Napoli qualche settimana fa. Il Bari avanza al secondo turno, adesso a De Laurentiis non resta che sperare di poter fare doppietta: il Napoli di Spalletti è atteso nel lunedì di ferragosto al Bentegodi per l'esordio ufficiale nel nuovo campionato.