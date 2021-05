De Laurentiis cancella Juve-Inter: «Pensiamo a noi, prendere 3 punti»

I fantasmi di Firenze sembrano ripresentarsi tre anni più tardi, soprattutto dopo quanto accaduto ieri sera a Torino. La Juventus di Pirlo batte l'Inter di Conte per 3-2, esattamente come nel 2018, e scavalca gli azzurri oggi di scena in casa della Fiorentina. «Pensiamo a noi. Andiamoci a prendere i nostri tre punti» ha scritto sui social Edo De Laurentiis, il vice presidente del Napoli che ha caricato la squadra in vista del lunch match.

