Dopo le parole poco al miele di Stefano Caldoro, che aveva accusatodi «Aiutare lo juventino De Luca, pensi a comprare i giocatori», è arrivata anche la risposta del patron del Napoli : «Caro Caldoro, è con una certa tenerezza che leggo le tue recenti dichiarazioni, dove mi hai chiesto di non aiutare lo juventino e Comunista De Luca, di cui io sono amico dal 1994» ha scritto subito il patron azzurro.Il pensiero di De Laurentiis arriva su Twitter: «Le tue sterzate non hanno senso per un candidato che ha già perso la battaglia elettorale. Inoltre, quando sei stato Presidente della Campania, hai fatto ben poco. Mi dici che devo comprare i giocatori. Certamente non sai che abbiamo acquistatoper 70 mln più 10 di bonus. Per non parlare dei giocatori arrivati a gennaio. Ma tu sei troppo impegnato a non farti doppiare da De Luca. Caro Caldoro, in bocca al lupo!»