De Laurentiis, no al selfie bianconero: «Non sono della Juventus» | Video

È diventato virale in poco tempo il video che immortala Aurelio De Laurentiis, oggi al Coni a Roma per l'Assemblea di Lega nel giorno della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: il numero uno del Napoli ha negato un selfie a uno dei tifosi presenti che indossava la maglia bianconera. «Scusa ma non sono della Juventus» le parole del patron azzurro che poi si è indirizzato subito verso l'ingresso provocando anche qualche risata tra i pochi presenti.