De Laurentiis attacca la Uefa: «Questa nuova Champions è una follia»

«È una follia questa nuova Champions League, si mettono in pericolo la salute dei giocatori e le finanze dei club», dice Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che a Sport Bild ha commentato il nuovo format della Champions in vigore dal 2024, a poche ore dalla sfida tra Napoli e Eintracht. «L'intero format deve essere cambiato radicalmente. La mia proposta potrebbe portare almeno dieci miliardi di euro. E i campionati nazionali dovrebbero essere ridotti a 16 invece di 18 o 20 squadre. Questo ridurrebbe il carico di impegni».

«Le trenta partite di campionato sarebbero nel fine settimana, e ogni martedì, mercoledì, giovedì si gioca una competizione europea tra i migliori sei club dei cinque principali campionati: Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia. Tutti contro tutti, almeno una volta» la ricetta di Adl. «Inoltre, i 25 campioni dei campionati più piccoli dovrebbero competere in una seconda competizione e i vincitori di entrambi i tornei giocheranno l'uno contro l'altro in una superfinale». Poi l'attacco all'Eca: «Non rappresenta più i club come dovrebbe essere. L'Uefa gestisce troppi soldi. Ma chi esegue il circo, cioè noi club, dovrebbe anche ottenere più soldi».