Il Napoli chiude alla cessione ​di Demme: «Vogliamo tenerlo»

«Possibilità di andare via ce ne sono veramente poche in questo momento perché il Napoli ha confermato Demme». Queste le parole di Marco Busiello, agente del calciatore italo-tedesco che ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione e che sembrerebbe pronto ad andare altrove. «Il club vuole tenerlo e non ha intenzione di cederlo né a titolo temporaneo né definitivo».

Una porta chiusa per Demme, almeno fino all'estate: «Noi restiamo molto tranquilli. Contatti con altri club? Non c'è niente di concreto. Come in tutti i mercati ci sono tante voci che girano, tante situazioni. In realtà, di concreto c’è veramente poco» ha detto a Radio Punto Nuovo. Una chance in più per giocarsi il campionato con gli azzurri: «Quelli della mia età ricordano l’ultimo scudetto del Napoli e sappiamo che tipo di gioia e festa possa portare in città e mi auguro che possa arrivare il lieto fine».