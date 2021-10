Demme, l'uomo in più del Napoli che ritorna a centrocampo

Demme è tornato e sarà l'uomo in più per il centrocampo di Spalletti: troverà già spazio domenica contro il Torino probabilmente entrando a partita in corso per far rifiatare Anguissa che è stato anche impegnato con il Camerun nelle gare di qualificazioni mondiali dopo aver sempre giocato con il Napoli da quando è arrivato alla vigilia della sfida conro la Juventus al "Maradona".

L'ex centrocampista del Lipsia si esprime al meglio sia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati