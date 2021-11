Demme negativo dopo dieci giorni, subito in campo contro la Lazio?

Il Napoli ritrova Diego Demme. Il centrocampista tedesco era risultato positivo al covid ormai più di dieci giorni fa ma si é negativizzato (doppio tampone negativo nelle ultime ore), da asintomatico, e ora potrà tornare ad allenarsi con i compagni. Il calciatore azzurro non é con i compagni in Russia - dove oggi si giocherà in Europa League - ma nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo di Spalletti. Un rientro fondamentale in vista del match di domenica.

