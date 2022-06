Di Lorenzo e Messi, scatto virale: «Ma non siamo diventati scarsi»

È stato Leo Messi il protagonista della Finalissima tra Italia e Argentina, un cliente scomodo soprattutto per Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli che lo aveva in consegna. È diventata subito virale una foto che ritrae i due dopo uno dei tanti scontri in mezzo al campo - e un faccia a faccia duro - con l'asso argentino quasi a voler zittire e ammonire il calciatore azzurro.

«Davanti hanno giocatori forti, dispiace sempre perdere una finale ma ora rimangono altre partite da giocare al meglio» ha detto poi a fine gara Di Lorenzo. «Sono stati due anni intensi, abbiamo raggiunto cose incredibili e ora dobbiamo fare queste quattro partite al meglio per concludere la stagione. Vedere da casa la partita con la Macedonia, mi ha fatto male, non volevo credere al risultato. Non so cosa sia da tenere e cosa meno, non siamo passati dall'essere dei fenomeni ad essere dei giocatori scarsi. Dobbiamo ripartire tutti insieme come l'ultima volta che non ci siamo qualificati al Mondiale. Per me deciderà Mancini, io voglio giocare: ci ho messo tanto a raggiungere la maglia della Nazionale, per me è qualcosa di incredibile».