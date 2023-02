Di Lorenzo capitano a bordo della Msc Bellissima: ecco il motivo

Un pomeriggio diverso per Giovanni Di Lorenzo e Giovanni Simeone, due azzurri ieri a bordo di una delle bellissime navi da crociera Msc. Tra le compagnie di navigazioni più famose al mondo, Msc è uno degli sponsor del Napoli di Aurelio De Laurentiis e i due calciatori sono stati ospitati dall'equipaggio della Bellissima ferma nel porto della città per un evento promozionale. Gli scatti rubati sono diventati immediatamente virali in rete con i due calciatori incrociati da diversi tifosi a bordo della nave.