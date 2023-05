Di Lorenzo, nuovo tatuaggio per lo scudetto del suo Napoli

Un tre e uno scudetto cucito. Ma sulla pelle. Prima ancora di poter ammirare quello sulla maglia, Giovanni Di Lorenzo lascia per sempre sul suo corpo un ricordo indelebile di questa fantastica annata: il terzino e capitano del Napoli, nelle scorse ore si è fatto tatuare sulla gamba destra il tricolore scudettato con tanto di numero 3 e la frase «Campioni d'Italia», un modo in più per incorniciare l'ultima stagione che sta per concludersi.