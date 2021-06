Di Lorenzo e il sogno azzurro: «Orgoglioso di rappresentare Napoli»

«Siamo in tre del Napoli in questa nazionale, più qualche ex. Se sono qui, è merito del Napoli, dei miei compagni». Giovanni Di Lorenzo protagonista del Napoli e della nazionale, ormai arma in più della squadra di Mancini all'Europeo. «Mi porto dietro questo apporto ricevuto. Sono contento di rappresentare il Napoli qui. Mia figlia si chiama Azzurra, ‘lazzurro è stato un colore che tra Empoli, Napoli e Italia mi ha contraddistinto. Ci sono da due anni ma la gente mi ha preso subito in simpatia, mi trovo benissimo, io e la mia famiglia. Stiamo molto bene a Napoli: sono calorosi i tifosi».

LEGGI ANCHE Lykogiannis chiama il Napoli: «La maglia azzurra gli piacerebbe»

«Speravo di poter essere qui, ho sempre continuato a lavorare. Questi sacrifici mi hanno portato alla nazionale, a essere in questo gruppo. Sono contento del mio percorso» ha continuato il terzino azzurro. «Devo continuare, non è un punto di arrivo ma di partenza. Sta a me impormi nel mio club per restare in Nazionale. Questo Europeo ha dimostrato che non ci sono gare facili. In campo internazionale ogni gara va sudata. Adesso inizia il bello, iniziano le gare da dentro o fuori. C'è la giusta tensione per l'Austria, c'è la concentrazione per affrontare questa partita. Ci stiamo preparando bene. Non abbiamo mai perso di vista l'obiettivo. Ancora non abbiamo fatto niente, c'è entusiasmo, si respira un'aria positiva».