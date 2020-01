LEGGI ANCHE

Uno in campo, l’altro probabilmente a guardare da fuori. Diego Demme Stanislav Lobotka , uno prima e l’altro dopo, due trattative di mercato incrociate che si sono alternate e rimbalzate nei primi giorni di gennaio senza incontrarsi mai. Il tedesco, che sembrava solo un’alternativa, è arrivato aprima di tutti e stamattina era anche in campo a Castel Volturno per il primo abbraccio alla sua nuova avventura. Ore concitate, invece, per lo slovacco, in attesa dell’ufficialità del suo trasferimento dopo le visite mediche di ieri mattina.Per entrambi ilsarà il primo avversario. Demme in campo potrà esserci, carta importante e importante alternativa di un Napoli che cerca i suoi equilibri. Il tedesco ex Lipsia può prendere il posto che è stato fin qui di Fabián, far rifiatare lo spagnolo e soprattutto riportarlo nella posizione di interno sinistro a lui più congeniale. Una mossa nuova perche in coppa Italia potrà sperimentare lo stato di forma di Demme e guardare già alla Fiorentina, avversario di sabato prossimo in campionato.Discorso diverso, invece, per. Ieri lo slovacco è arrivato anche a Napoli, in attesa di poter debuttare in allenamento con la maglia azzurra. Ma il prolungarsi dell’iter dell’ufficialità non permetterà allo slovacco di essere in campo martedì, con ogni probabilità. Diversamente da, però, per Lobotka non c’è stata alcuna sosta di campionato con il, quindi potrebbe essere anche rischiato direttamente con la Fiorentina il prossimo sabato.