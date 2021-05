Nuovo look, pronto per gli europei. Eljif Elmas cambia acconciatura, il centrocampista macedone del Napoli si è presentato nel ritiro della sua nazionale con un nuovo taglio di capelli, da sfoggiare insieme con il biondo platinato del compagno Alioski direttamente via social. L'azzurro sarà impegnato nel campionato Europeo tra qualche giorno.

